Adaylar içeride ter dökerken, dışarda da yakınları da okul bahçelerinde heyecanla bekleyerek, Kur'an okuyup dua etti.

Sınav başlamasına çok az bir süre kala gelen bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Sabah oturumunda 10.00 itibarıyla kapılar kapandı ve sınav, 10.15'te başladı.

Kaynak: AA

Konya, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da KPSS heyecanı başladı - Son Dakika

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