Konya'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri Bursa'da defnedildi - Son Dakika

Konya'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri Bursa'da defnedildi

Konya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri, Bursa'da toprağa verildi.

Konya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri, Bursa'da toprağa verildi. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesinden yakınları tarafından alınan Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu'nun (48) cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına getirildi. Anne ve kızının cenazeleri, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Güzelsoy ve Barutçu'nun yakınları katıldı. Olay Ömer İ, kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu'nun içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş etmiş, saldırıda anne ve kızı yaşamını yitirmişti. Güzelsoy'un, olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıkmıştı. Ömer İ'nin de bulunduğu otomobil, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Selahattin Eyyubi Mahallesi Nurullah Sokakta durdurulmuş, araçtan inen zanlı, silahı başına dayayıp polislere bir süre direnmişti. Ekiplerin ikna etme çalışmaları sürerken Ömer İ. tabancayla yaşamına son vermişti.

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