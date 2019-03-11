Son Dakika Haberleri: Konya'da Oltasını Alan Kanallara Koştu

Konya'da Oltasını Alan Kanallara Koştu

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Gölü'nü besleyen kanallıların su ile dolması, en çok olta balıkçılarını sevindirdi.

Konya'da Oltasını Alan Kanallara Koştu, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Gölü'nü besleyen kanallıların su ile dolması, en çok olta balıkçılarını sevindirdi.

Havaların ısınması üzerine boş zamanını değerlendirmek isteyen olta balıkçıları, ailesi veya arkadaşları ile Gölyüzü'nden Suğla'ya akan kanalı doldurdu.

Seydişehir'de hava sıcaklıklarının 20 dereceye ulaşmasını değerlendiren onlarca amatör balıkçı, oltalarını kanala atarak, hem balık tutmaya çalıştı hem de piknik yaptı.

Gün boyu kanalda balık tutan amatör balıkçılar, gazetecilere yaptıkları açıklamada, " Toros Dağları'nda karların erimeye başlaması ile kanallarda su seviyesi 2-3 metre yükseldi. Havanın iyileşmesi ile boş zamanımızı değerlendiriyoruz. Hem piknik yapıyoruz hem de balık tutuyoruz. Genellikle Çin çapağı ve çok az dişli balık çıkıyor. Maksat kafa dinlemek." dediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel
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