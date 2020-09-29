Konya'nın Ereğli ilçesinde oluşan toz bulutu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde oluşan toz bulutu, şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte aksamalara yol açtı.
Rüzgarın da etkisiyle çöp konteynerleri yola savruldu.
Evlerin üzerinden geçen toz bulutu nedeniyle dışarıdaki vatandaşların evlerine girdiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika