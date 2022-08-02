Bakan Kasapoğlu, Konya'da spor tesislerini inceledi

Konya'da önümüzdeki hafta başlayacak 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesislerinde inceleme yaptı.

İlk olarak içinde pist bisiklet yarışlarının yapılacağı Türkiye'nin ilk veledromunu gezen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Konya Atletizm Sahası ile Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu.

Atletizm pistini yürüyerek dolaşan Kasapoğlu, buradan sonra olimpik yüzme havuzunda antrenman yapan gençlerle sohbet etti.

Son olarak Karatay Kongre ve Spor Merkezi'ne geçen Bakan Kasapoğlu, burada eşofmanlarını giyip, açık hava da sporcularla basketbol maçı oynadı.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinde, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da eşlik etti.