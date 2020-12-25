Konya'da önümüzdeki yıl iş yeri ve inşaat abonelerine su zammı yapılmayacak - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esanafın ekonomik yükünü hafifletmek için, önümüzdeki yıl iş yeri ve inşaat abonelerine su zammı yapmama kararı aldı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılında iş yerleri ve inşaat abonelerine destek olmak amacıyla, su zammı yapmama kararı almış bulunuyoruz. 2020 yılında su fiyatlarına zam yapılmadığı için, abonelerimiz sularını 2019 yılı fiyatından kullanmaya devam edecektir. Buna göre, 2020 yılında kullanılan tüketim miktarı kadar suyu peşin alan abonelerden, iş yeri ve inşaat aboneleri 2019 yılı su fiyatından yüzde 10 indirimli su almış olacak. Ocak ayında peşin su alan diğer abone grupları ise yapılan zamdan etkilenmeden 2019 yılı su fiyatından peşin su almış olacak. Başvurular 01-31 Ocak tarihleri arasında sadece www.koski.gov.tr adresinden veya MobilKoski uygulamasından yapılacaktır."

Açıklamada ayrıca ekonomik ömrünü dolduran 10 yıl ve üzeri sayaçların KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz değiştirilerek abonelerin hizmetine sunulacağı ve kademeli tarife uygulamasına geçiş yapıldığı da belirtildi.