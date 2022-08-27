Uyuşturucuyu guaj boya tüplerine saklamışlar - Son Dakika
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Uyuşturucuyu guaj boya tüplerine saklamışlar

27.08.2022 12:00
Uyuşturucuyu guaj boya tüplerine saklamışlar

KONYA'da, operasyon yapılan markette guaj boya tüplerine saklanmış metamfetamin, eroin ve esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

KONYA'da, operasyon yapılan markette guaj boya tüplerine saklanmış metamfetamin, eroin ve esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Karlıbel Caddesi'ndeki markette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alıp operasyon düzenledi. Kırtasiye raflarında arama yapan ekipler, guaj boya tüplerinin alt kısımlarında küçük kesikler olduğunu fark etti. Tüplerin içine bakan ekipler, boyaların içine saklanmış 25 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca markette 16 gram eroin, bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili market sahibi Şükrü Aydın (38) ve yanında çalışan Seyit Ahmet Sayar (32) gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucuyu guaj boya tüplerine saklamışlar - Son Dakika

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