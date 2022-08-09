Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesinde bulunan bir boya fabrikasında başladı. Fabrikadan gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, alevler fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına Konya İtfaiyesi ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir aldı. Fabrikanın olduğu caddeye bağlanan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da boya fabrikasında büyük çaplı yangın - Son Dakika

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