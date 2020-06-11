Konya'da ortaöğretim zümre başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün başkanlığında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 31 ilçedeki derslerin zümre başkanlarıyla toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplantının video konferans yöntemiyle yapıldığı belirtildi.

Salgın sürecinde yapılan uzaktan eğitim, yürütülen diğer çalışmalar ve bundan sonraki planlamaların konuşulduğu aktarılan toplantıda, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, okullardaki eğitim faaliyetlerinin daha verimli gerçekleştirilmesi adına zümreler arasındaki iş birliğinin en üst düzeyde tutulmasının önemi vurgulandı. Ortak faaliyetlerin düzenlenmesinin gerekliliği üzerine duruldu. Öğretmenlerimizin merkezi ve yerel projelerde daha etkin bir şekilde görev almalarının önemine değinildi."