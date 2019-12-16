Konya'da OSBÜK yönetim kurulu ile yüksek koordinasyon kurulu üyeleri toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da OSBÜK yönetim kurulu ile yüksek koordinasyon kurulu üyeleri toplantısı - Son Dakika

Konya'da OSBÜK yönetim kurulu ile yüksek koordinasyon kurulu üyeleri toplantısı

6 saat önce

Konya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üyeleri ile yüksek koordinasyon kurulu üyeleri OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında ortak bir toplantı yaptı.

Konya'da OSBÜK yönetim kurulu ile yüksek koordinasyon kurulu üyeleri toplantısı, System.String[]

Konya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üyeleri ile yüksek koordinasyon kurulu üyeleri OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında ortak bir toplantı yaptı.

OSBÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütükcü, 2019 yılının 3. çeyreğinden itibaren ekonomide bir toparlanma sürecinin başladığını, bu sürecin devam edebilmesi için 2020 yılının mottosunun "sürdürülebilir sanayi üretimi" olması gerektiğini belirtti.

Konya'nın bir sanayi üretim şehri haline geldiğini ve 2 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye'nin önemli ihracat merkezlerinden birisi olarak öne çıktığını vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Konya OSB'miz 23 milyon metrekare ile Türkiye'nin 3. Büyük OSB'si. Bölgemizde şu anda 620'nin üzerinde fabrikamız üretim yapıyor. Yeni genişleme bölgemiz olan 5. bölgemizde yapım aşamasına geçen 102 tahsis gerçekleştirdik. Tahsisler tamamlandığında yaklaşık 750 fabrikaya ulaşacağız. Aynı zamanda 6. kısım genişleme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Burası tamamlanınca Türkiye'nin en büyük 2. büyük organize sanayi bölgesi konumuna ulaşacağız. OSBÜK artık, Türkiye'nin tamamını temsil eden, daha güçlü ve kapsayıcı bir kurum haline geldi."

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı da ziyaret eden heyetin, 2 gün boyunca Konya'da ve Konya OSB'nin yatırımlarında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Türkiye, Konya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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