Konya'da otizmli bireyler ve aileleri iftarda buluştu - Son Dakika

Konya'da otizmlilerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla otizmli bireyler ve aileleri için iftar verildi.

SOBE'deki iftara AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Eski AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, aileler ve eğitim gören öğrenciler katıldı.

Pekyatırmacı, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'ın aynı zamanda Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunuz hatırlattı.

SOBE'nin sadece Türkiye'nin dünyanın da en önemli otizmli bireyler eğitim merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Pekyatırmacı, şunları söyledi:

"Burada eğitim faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde yürütülüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onun döneminde bu bina yapılarak faaliyete geçti. Burada vakıf yönetimimizin çok büyük emekleri var. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. SOBE'yi bir çocuk gibi adeta büyütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni yapacağımız ilaveler ve şubelerle otizmli bireyler eğitim merkezimizi hem genişletme hem de şubeleşme faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Daha çok çocuğumuz, daha çok gencimize fırsat vermek adına inşallah önemli çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz."

Akyürek ise SOBE'nin Türkiye'de öncü mekanlardan birisi olduğunu, farkındalığa ihtiyacı olan çocuklar için büyük bir imkan oluşturduğunu söyledi.

İftarın ardından çocuklara geleneksel orta oyunu Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu.