Otizmli bireylerin tedavisine katkı için kurulan "SOBE Sera" açıldı - Son Dakika
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Otizmli bireylerin tedavisine katkı için kurulan "SOBE Sera" açıldı

22.06.2022 13:04

Konya'da "Otizmli Eller KOP ile Toprağa Dokunuyor Projesi" kapsamında otizmli bireylerin tedavi ve rehabilitasyonlarına katkı sağlanması amacıyla kurulan seranın açılışı yapıldı.

Konya'da "Otizmli Eller KOP ile Toprağa Dokunuyor Projesi" kapsamında otizmli bireylerin tedavi ve rehabilitasyonlarına katkı sağlanması amacıyla kurulan seranın açılışı yapıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında (SOBE) düzenlenen programda, projenin etki ve yansımasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Özel çocuklar için yapılan projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Karakoyunlu, "Yeri geliyor 20 milyonluk projelerle, yeri geliyor burada olduğu gibi miktar olarak küçük ama etki anlamında çok büyük projelerle hizmet veriyoruz. Burada otizmli gençlerimiz ve aileleri için yaptığımız hizmetin faydasının da çok büyük olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin ise projenin otizmli bireylerin bedensel ve zihinsel gelişimi için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Müdürlük olarak bu kapsamda farklı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ergin, "İlköğretim öğrencilerine yönelik balıkçılık ve su ürünleriyle ilgili bir program yaptık. Yine sıfır atıkla ilgili bir tema üzerinde çalıştık. Çocukların çalışmalara olan ilgisini görünce bizler de bu gibi projelerin, programların faydalı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da seranın otizmli çocuklar için yeni bir uğraş alanı olacağını kaydetti.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu küçük bir proje gibi görünse de çocuklarımızın çalışmalarında önemli dönüm noktası olacak." dedi.

Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tahir Külahcı da proje uygulayıcısı olmaktan ve böyle özel bir çalışma da yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından seranın açılışı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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