Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü - Son Dakika

Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mehmet E. idaresindeki 09 U 0399 plakalı belediye otobüsü, Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek Okulu yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Gülhan'a (57) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gülhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Gülhan'ın cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Mehmet E, gözaltına alındı.

Selçuk Üniversitesi, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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