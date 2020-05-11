Konya'da otobüslerde buharlı dezenfeksiyon - Son Dakika

KONYA'da, koronavirüse karşı toplu ulaşım araçlarında kuru buharlı dezenfeksiyon sistemi uygulanmaya başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemlerinde yeni nesil sistemlere geçmeye başladı. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Sami Yılmaz tarafından projelendirilen ve Türkiye'de bir ilk olan 'Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi', Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarında kullanılarak olumlu sonuç elde edildi. Sistemin hayata geçmesiyle dezenfekte işlemleri artık el teması yapılmasına gerek kalmadan gerçekleşebilecek.

Uygulandığı yüzeye 10 ila 20 mikron arasında kuru buhar gönderen yeni nesil sistem, yüzeyde gün boyunca oluşan mantarların, bakteriyel ve virüssel organizmaların yüzde 100'e yakın bir oranda dezenfekte edilmesini sağlıyor.