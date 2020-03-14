Konya'da otogar ve toplu ulaşım duraklarına dezenfektan kuruldu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde büyük bir tehdit haline gelen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kentte tedbirlerini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenli yolculuk yapılabilmesi amacıyla otogar başta olmak üzere yoğun kullanılan toplu ulaşım duraklarında dezenfektan kurulumu yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında, otobüslerde ve tramvaylarda düzenli olarak dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların Kovid-19 başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı korunmaları ve yolcuların daha güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla otogarda ve yoğun kullanılan toplu ulaşım duraklarında dezenfektan kurulumu yaptı.

Virüse karşı tedbir amacıyla halka açık gerçekleşen etkinlik ve faaliyetlerine de ara veren Büyükşehir Belediyesi, hem sosyal medya hesaplarından hem de toplu ulaşım araçları, kavşaklar ve otogarda broşürlerle bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.