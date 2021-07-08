Konya'da otomobil ağaçta asılı kaldı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, otomobil lojman bahçesine uçarak ağaçta asılı kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Karacadağ Mahallesi yolu, Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Seyit Mehmet Karabacak idaresindeki 26 AEG 158 plakalı hafif ticari araç ile Mahmut Esat Özçorunlu idaresindeki 06 JJ 520 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle otomobil bir okulun lojmanının bahçesine uçarak ağaçta asılı kaldı.
Kaynak: AA
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