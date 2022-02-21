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Konya'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Konya'da otomobil alev alev yandı

21.02.2022 20:47
Konya'da otomobil alev alev yandı

Konya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Konya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücü yangını yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 SP 227 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - KONYA

Konya'da otomobil alev alev yandı
Konya'da otomobil alev alev yandı
Konya'da otomobil alev alev yandı
Konya'da otomobil alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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