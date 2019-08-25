Konya'da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabilen araçtaki 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu ilçesi Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametinden Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan S.H. (46) idaresindeki 06 BD 9615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.I. (16), I.H. (15), Y.H. (63) ve U.I. (17) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Keleş/İHA)