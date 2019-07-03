Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı
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Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Konya'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Konya'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muammer Ayvacı (46) idaresindeki 42 APB63 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Süslü'nün (16) kullandığı bisiklete çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi.
Kazada bisiklet sürücüsü Süslü ile otomobil sürücüsü Ayvacı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:06 Kaynak: AA
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