Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı
1 saat önce
Konya'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:06 Kaynak: AA
'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muammer Ayvacı (46) idaresindeki 42 APB63 plakalı otomobil, merkez Karatay
ilçesi Adana
Çevre Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Süslü'nün (16) kullandığı bisiklete çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi.
Kazada bisiklet sürücüsü Süslü ile otomobil sürücüsü Ayvacı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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