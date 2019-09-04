Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

4 saat önce

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hacı Abdullah Kale (23) idaresindeki 03 PS 216 plakalı otomobil, Akşehir- Yunak kara yolunun 30. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Hacı Abdullah Kale ve araçta bulunan Tarık Kale yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kale, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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