Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
4 saat önce
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hacı Abdullah Kale (23) idaresindeki 03 PS 216 plakalı otomobil, Akşehir- Yunak kara yolunun 30. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Hacı Abdullah Kale ve araçta bulunan Tarık Kale yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kale, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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