Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolunun 2. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Ümmügülsüm Cindere (13) yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümmügülsün Cindere, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.