Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

31 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolunun 2. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Ümmügülsüm Cindere (13) yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümmügülsün Cindere, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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