Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:14 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolunun 2. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Ümmügülsüm Cindere (13) yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümmügülsün Cindere, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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