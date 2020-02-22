Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kulu ilçesi Mandıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y. (58) idaresindeki 42 GG 274 plakalı otomobil, ıslak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atan otomobil yol kenarındaki ağaçlara ve kulübeye çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartılan sürücü İ.Y. (58) ve araçta bulunan Yeter Yağcı (46) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Yeter Yağcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.Y. ve otomobilde bulunan Yeter Yağcı'nın akrabalarının vefat etmesi üzerine misafirler için market alışverişinden döndükleri öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:26 Kaynak: İHA
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