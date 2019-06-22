Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa T. (51) yönetimindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, Konya- Beyşehir kara yolunun Kızılören mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Fatih Han Kızıldağ (16) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Hatice Kamaşık (56), Zeynep Ceylan (72) ve Ayşe Kızıldağ (43) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:13 Kaynak: AA
Beyşehir, Konya, Güncel
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