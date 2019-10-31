Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

7 saat önce

Konya'da, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Konya'da, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Beyşehir-Konya kara yolunun 52. kilometresinde, Bekir Çıkı idaresindeki 42 ACE 983 plakalı otomobil, Bağırsak Boğazı mevkisi yakınlarında, kontrolden çıkarak takla attı ve karşı şeride geçti.

Kazada, ters dönen araç içerisinde sıkışan Ahmet Duymaz olay yerinde hayatını kaybetti. Duymaz'ın cesedi, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ayşegül ve Sevim Çıkı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Konya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazazedelerin, Derebucak'ta ikamet ettiği ve Konya'ya hastaneye gittiği öğrenildi.

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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