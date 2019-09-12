Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

9 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mecidiye Mahallesi kavşağı yakınlarında, Muhammet Kenan Demir yönetimindeki 06 DV 0346 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Nezaket Sarı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ilgın, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:04 Kaynak: AA
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