Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı

Konya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş. yönetimindeki 42 BLN 16 plakalı otomobil, Konya yönüne seyir halindeyken zemindeki gizli buzlanma sebebiyle kayarak kontrolden çıktı. Önce bölünmüş yolda refüje çarpan otomobil devrilerek yan yattı. Kaza yapan otomobil devrildiği sırada arkadan gelen seyir halindeki Ertuğrul Ç.'nin kullandığı 42 CNV 14 plakalı hafif ticari aracın kapısına yandan çarparak zarar verdi. Kazada devrilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Habibe, Emine Ebrar ve Zeynep Rana Ş. ile Ebubekir ve Ayşe G. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu Yaptıkları 'Kedi Tuvaleti' İçin Patent Başvurusu Yaptı

Nejc Skubic 3 Yıl Daha Konyaspor'da Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:15:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]