Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

22 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ali Akkanat Bulvarı Feride Akkanat Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C. (23) yönetimindeki 42 B 0035 plakalı otomobil, şehir merkezi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait kamera direğinin yanındaki panoya çarptı. Panoyu yerinden söken otomobil, hemen önündeki otobüs durağının bulunduğu kaldırımda durabildi. Otobüs durağı önünde bekleyen yolcu olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim C. ve araçta bulunan Meltem Y. (21) yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meltem Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı
Düğünde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı Düğün konvoyunda hatalı sollama yapan şoför 2 kişinin ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu Aydın'da biçerdöver ile 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 10:55:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]