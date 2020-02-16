Konya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 07.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya- Adana Karayolu üzeri Kargacı Mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 42 AFB 428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki köpek kulübesine ardından da beton elektrik direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü A.Ş. ile yolcular M.A, E.E. ve A.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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