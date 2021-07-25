Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada otomobil sürücü Çeken yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Çelik ve İsmail Kara yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Serhan Çeken idaresindeki 06 BVR 043 plakalı otomobil Değirmenözü Mahallesi grup yolunda direksiyon hakimiyeti kaybederek elektrik direğine çarptı.

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