Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:52 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Ramazan Adak (29) idaresindeki 26 SD 482 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolu Muradiye kavşağında refüjdeki direğe çarptı.
Sürücü ile araçtaki Sefa (61), Nigar (54), Uğur (38) ve Ümit Adak (35) ile Recep Akcan (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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