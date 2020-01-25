Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Ramazan Adak (29) idaresindeki 26 SD 482 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolu Muradiye kavşağında refüjdeki direğe çarptı.

Sürücü ile araçtaki Sefa (61), Nigar (54), Uğur (38) ve Ümit Adak (35) ile Recep Akcan (19) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.