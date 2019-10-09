Konya'da otomobil far ışığıyla tavşan avına ceza

Konya'da, otomobilin far ışığıyla tavşan avı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Meram İlçesi, Gökyurt Mahallesi'nde devriye görevi icra ederken yasak olmasına rağmen otomobil far ışığıyla tavşan avı yaparken 3 avcıyı suç üstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, av belgeleri de olmadığı belirlenen avcıların yanında bulunan ve far avında kullanılan 1 takozsuz yarı otomatik av tüfeği, projektörler, avda vurulmuş 2 adet tavşana el koydu.

Avda kullanılan otomobile ise el konulduğu belirtildi.

Şahıslar hakkında Doğa Koruma ve Mili Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 6 bin 551 liralık idari para ve tazminat cezası kesildiği öğrenildi.