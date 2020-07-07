Konya'da otomobil ile biçerdöver çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil ile biçerdöver çarpıştı: 3 yaralı
KONYA'nın Kulu ilçesinde, biçerdöver ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
KONYA'nın Kulu ilçesinde, biçerdöver ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurdaya döndü.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ankara- Aksaray yolu Kulu makası mevkisi yakınlarında meydana geldi. Serkan Kestek (30) yönetimindeki 33 NDZ 90 plakalı otomobil, tarlaya dönmeye çalışan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen biçerdöverle çarpıştı. Kazada sürücü Serkan Kestek ile hurdaya dönen otomobildeki eşi Elif Kestek (25) ve kızı Gözde Nur Kestek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Kestek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:51 Kaynak: DHA
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