Üye Girişi
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

09.02.2022 23:38
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir- Konya Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki 42 K 6287 plakalı Renault marka otomobil, aynı yöne seyir halindeki Mustafa A. idaresindeki 42 J 9900 plakalı Kia marka cip ile çarpıştı. Kazada Mehmet Y. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Seydişehir, Otomobil, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:51 Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven, 17 aylık futbolcu eşiyle boşanma kararı aldı
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement