Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3) - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)

04.07.2022 02:40
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)

KAZADA ÖLEN GENÇLER BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEN DÖNÜYORMUŞKonya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

KAZADA ÖLEN GENÇLER BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEN DÖNÜYORMUŞ

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Aynı araçta bulunan ve Karatay ilçesinde oturan 7 gencin, hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun plajına gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Muammer Tan, Veli Büyükaydın ve Sait Belgemen'in Keçeciler Mahallesi'nde oturdukları, ayrıca Şevval Karabulut ve Nisanur Karabulut'un da kardeş oldukları belirlendi. 5 gencin cenazelerinin otopsinin ardından Karatay ilçesine gönderileceği ve öğle saatlerinde defnedileceği belirtildi. Yaralıların tedavisine devam ediliyor.


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Kaynak: DHA

Beyşehir Gölü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3) - Son Dakika
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