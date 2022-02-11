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Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

11.02.2022 17:44
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.'nin (36) kullandığı 42 ADY 82 plakalı otomobil ile M.Ç.'nin kullandığı 06 BJM 387 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - KONYA

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Otomobil, Tragger, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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