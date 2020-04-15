Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Metin Gündoğdu (28) idaresindeki 06 AEL 103 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında, aynı yönde seyreden Mehmet Faruk Çoban (56) yönetimindeki 42 BHN 36 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil bariyer üzerinde kaldı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Halil Çoban (20) ve Özkan Ozan (39) yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.