Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Konya'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İsmail K. idaresindeki 07 APY 126 plakalı otomobil, Konya- Karapınar kara yolunun 19. kilometresinde, Ahmet Y. yönetimindeki 42 ACB 394 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobildeki Mustafa Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler İsmail K. ve Ahmet Y. ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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