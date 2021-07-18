Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazada Suriye uyruklu oldukları öğrenilen motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Hamza Jader yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 42 GE 401 plakalı otomobil ile Ahmed El Dal El Mısrı idaresindeki plakasız motosiklet, Ahmet Baran Caddesi'nde çarpıştı.

Konya 'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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