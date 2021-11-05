Konya'da otomobil ile tır çarpıştı 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Necati Sarıca (29) idaresindeki 42 ADJ 856 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu ilçe çıkışında Davut Yaşar yönetimindeki 42 Z 5473 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Sarıca sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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