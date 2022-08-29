Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

29.08.2022 11:10
Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Seyit Ali Atçeken idaresindeki 42 JM 013 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunun 26. kilometresinde Nejdet D. yönetimindeki 06 CRP 407 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Atçeken'in hayatın kaybettiğini belirledi.

Atçeken'in cenazesi morga götürüldü.

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Kaynak: AA

Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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