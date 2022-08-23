Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23.08.2022 22:50
Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 50'inci kilometresinde Ramazan Ç. idaresindeki 42 AAL 381 plakalı tır, Halil Çizen yönetimindeki 16 ÇJP 77 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, emekli yarbay olduğu öğrenilen Çizen, olay yerinde hayatın kaybetti, aynı araçtaki eşi Birgül Çizen yaralandı.

Ağır yaralı olan Birgül Çizen ambulansla Konya'daki hastaneye götürüldü.

Tır şoförü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kadınhanı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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