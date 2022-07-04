Konya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

04.07.2022 19:43
Konya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Süleyman C. (67) yönetimindeki 42 AEB 779 plakalı traktör, Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu kavşağında, Muhammet M'nin (22) kullandığı 06 CBY 734 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Furkan T. yaralandı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından traktör ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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