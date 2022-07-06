Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

06.07.2022 09:54
Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi alınamayan 31 AGH 299 plakalı kamyona aynı istikamete giden sürücüsünün adı alınamayan 42 ALP 004 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.Ç. (17), H.Ş. (17), M.E. (16) ve K.E. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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