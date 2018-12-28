Konya'da Otomobil Kanala Düştü: 1 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalının toprak zeminine düşen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalının toprak zeminine düşen otomobildeki bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 KM 824 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Eylikler Mahallesi yolunda buzlu zeminde kayarak kanala düştü.



Suya düşmeden, kenara yakın kısımdaki toprak zeminde ters dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan Afgan uyruklu Ahmet Hasan, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.



Kanala düşen otomobil, olay yerine getirilen vinç yardımıyla çıkarıldı.

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