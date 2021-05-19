Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hüseyin G. idaresindeki 07 JH 446 plakalı otomobil, Taraşçı Mahallesi'nde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak mezarlığın duvarına çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan Ahmet K. (58) ve Osman Ş. (50) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika