Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

11 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Türkoğlu idaresindeki 42 ZN 558 plakalı otomobil, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı.

Sürücü Türkoğlu ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Park halindeki araçlarda hasara neden olan kaza dolayısıyla cadde bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Türkoğlu, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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