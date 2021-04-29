Konya'da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesi Konya - Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y. idaresindeki 42 ABF 134 plakalı Tofaş marka otomobil kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Ömer Y. ağır yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.