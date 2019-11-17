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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Çukurlu (41) idaresindeki 35 HC 7678 plakalı otomobil, Zengen Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Otomobildeki Leyla Çukurlu (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Ahmet Çukurlu da yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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