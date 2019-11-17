Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Çukurlu (41) idaresindeki 35 HC 7678 plakalı otomobil, Zengen Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Otomobildeki Leyla Çukurlu (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Ahmet Çukurlu da yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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