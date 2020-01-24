Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hamit Köse (59) idaresindeki 07 FZF 35 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunun Kırkışla mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Köse (69) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cihanbeyli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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