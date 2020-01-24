Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hamit Köse (59) idaresindeki 07 FZF 35 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunun Kırkışla mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Köse (69) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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