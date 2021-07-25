Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30'da merkez Karatay ilçesi Yarma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan 47 yaşındaki İlyas Özçelik idaresindeki 07 AYV 26 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücü İlyas Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA